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鉅亨速報

盤後速報 - 聯發國際(2756)下週(3月27日)除息2.5元，預估參考價80.8元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

聯發國際(2756-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(3月20日)收盤價83.30元計算，預估參考價為80.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯發國際(2756-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價下跌2.46%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 83.30 2.5 3.0% 0.0
2023/03/30 149.0 2.5 1.68% 0.0
2022/09/27 114.0 2.0 1.75% 2.0
2022/03/24 124.0 2.0 1.61% 0.0
2021/08/23 136.5 2.19 1.6% 1.81





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