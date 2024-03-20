盤後速報 - 聯發國際(2756)下週(3月27日)除息2.5元，預估參考價80.8元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05
聯發國際(2756-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(3月20日)收盤價83.30元計算，預估參考價為80.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯發國際(2756-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價下跌2.46%，櫃買市場加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/27
|83.30
|2.5
|3.0%
|0.0
|2023/03/30
|149.0
|2.5
|1.68%
|0.0
|2022/09/27
|114.0
|2.0
|1.75%
|2.0
|2022/03/24
|124.0
|2.0
|1.61%
|0.0
|2021/08/23
|136.5
|2.19
|1.6%
|1.81
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