鉅亨買基金：把握多頭行情 布局台股基金正當時

鉅亨網新聞中心 2024-03-10 11:50

台股 8 日一度叩關 2 萬點大關，創歷史新高紀錄，美國聯準會升息即將告終，不確定性已大幅下降，美國也迎來金髮女孩經濟環境 ，AI 巨頭逆勢撐盤，更是帶動台股上漲，股市多頭行情有望延續。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著 ChatGPT 應用崛起，AI 技術逐漸走進大眾生活，催生龐大市場需求，AI 熱潮為台灣半導體產業注入強勁動能。

今年以來全球許多股市的上漲與 AI 發展密切相關，尤其是聚焦於科技及半導體的指數。日本半導體指數漲幅達到 35%，費城半導體指數也有近 24% 的上漲。台灣加權指數累計漲幅 10.3%，雖略低於前者，但整體來說表現依舊亮眼。

張榮仁強調，AI 技術已開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美另一次工業革命。Meta、Google、Microsoft 和 Apple 等科技巨頭大規模投資以爭奪市場主導地位，預計到 2025 年，這些公司的資本支出將從 2023 年的 987 億美元達到 2025 年的 1384 億美元，AI 勢頭有望延續。

此外，不管未來誰在 AI 領域當家作主，這場運算力的軍備競賽都直接有利於與 GPU 息息相關的半導體產業，而台灣身為製造 GPU 晶片技術最先進、成熟的國家，理所當然撐起量產的重擔。GPU 設計廠的需求幾乎就是在為台灣半導體產業未來的獲利成長背書，2024 年及 2025 年的獲利成長預估將達到 32% 及 23%。

張榮仁進一步指出，全球半導體產業鏈環環相扣，因此台灣股市與費城半導體指數近年走勢非常接近。費城半導體指數形同台股的前哨站，隨著費城半導體攀升，台股勢必還有上漲空間。尤其為了因應市場湧現的運算力需求，輝達、超微等 GPU 設計廠大幅增加研發費用。