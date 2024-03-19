〈智慧城市展〉龔明鑫：聚焦減碳 台灣可在數位及淨零轉型做出貢獻

國發會主委龔明鑫今 (19) 日以主辦單位身份出席第二屆「2050 淨零城市展」開幕式及淨零城市峰會。他強調，發展智慧城市過程中的減碳問題，已為當前關注重點，淨零城市展更以前瞻性思考，提出因應之道。台灣在產業轉型及經濟發展已有多元解決方案，可在數位及淨零轉型上做出貢獻。本次淨零城市展的國家、城市及海外貴賓都更勝去年，創下展覽歷年新高記錄。



龔明鑫指出，去年 12 月 COP28 會議首次舉辦地方氣候行動高峰會，強調城市是對抗氣候變遷的第一個防線，除凸顯地方在加速氣候行動能發揮關鍵作用，亦強調迫切須要在實現永續發展目標背景下，採取包容方式應對氣候變遷。可見淨零轉型在城市治理上的落實，越來越重要。



淨零轉型是個重要的轉變，可能直接或間接導致全球減少約 1 億 8,700 萬個工作機會，但也有望創造 2 億 200 萬個工作機會。因此，確保公平、降低衝擊，是政府跟民間必須共同面對的重要課題。



龔明鑫指出，本次國際峰會延續去年 COP28 的討論，聚焦在城市如何實踐公正轉型、能源轉型以及生活轉型等三大面向，透過來自美國、德國、西班牙、紐西蘭、阿拉伯聯合大公國、巴西、泰國及菲律賓等國，負責淨零轉型的部會或城市首長，熱情分享推動淨零城市的經驗及心得，共同發掘創新解決方案。



本屆淨零城市展總計有來自 46 個國家、112 個城市、近 2,200 位海外貴賓共襄盛舉，展出規模與海外貴賓來訪數量規模更勝去年，創下展覽歷年新高記錄。今年淨零城市展除了展示淨零成果與解決方案外，同步將進行淨零城市系列論壇。除淨零城市議題外，台灣碳權交易所亦辦理「全球碳市場論壇」，邀請全球碳市場領先國家如日本、新加坡、德國等的專家來台擔任講師，分享現行碳交易市場法規、制度及發展現況，藉此借鏡國際經驗，完善台灣的碳定價機制。