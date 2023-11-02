新保創新研發中心落成 邁向科技保全永續人才新里程

新光保全 (9925-TW) 因應市場快速變化、新技術及應用不斷推陳出新與前瞻技術人才之布局，成立「創新研發中心」並揭牌啟用，整合新保各事業群科技人才，推動保全系統設計研發，加速提升創新技術，進一步擴大研發能量，有助培養不同類型研發人才。

新光保全指出，新保近年成功導入 AIoT 科技進入數位轉型，跳脫以往的傳統保全，晉升為科技保全，提供 AIoT 多元應用解決方案。面對市場快速變化、新技術及應用不斷推陳出新與前瞻技術人才布局，成立「創新研發中心」。

新光保全指出，創新研發中心為新保技術開發暨應用整合基地，從邊緣運算端的韌體 SDK 研發、物聯網設備加密傳輸通道設計至發展雲端設備管理平台，以設備 GPS 座標進行可視化管理。

此外，以雲端運算架構建構高可用性管制服務雲平台，並將設備端、管制端的資訊收集統合為科技保全大數據，可經由預測平台開發，藉由 AI 演算法自動運算回饋值勤人員，提供預測資訊建議主動保全出勤、進行設備端預防性維護，藉由產業數位轉型之平台研發、資安整合，提供更優質的服務。



新光保全指出，新保將持續以全方位數位模組擁抱創新，為符合敏捷精神、有效促進跨組織的協作，創新研發中心在空間設計上，強調彈性空間和多元協作區可以提供多樣化的工作區域，有助於隨時隨地進行會議、討論與合作。

同時，新保也藉此讓不同部門團隊間更容易分享資源、知識和專業技能，利於整合各方的觀點，加速專案的推展，引領旗下事業群共同迎接數位化轉型，強化企業永續韌性和產業競爭力，領航智慧生活落地，達到永續營運目標。