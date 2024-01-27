PCB 廠瀚宇博 ( 5469-TW ) 在 26 日 K 線帶 1.32 萬張大量拉出長紅棒，股價以 57 元作收，走勢突破頸線並站上所有均線，主要在市場看好瀚宇博旗下精成科 ( 6191-TW ) 在馬來西亞的 30 萬呎月產能新廠將在 2024 年下半年開出產能，將有助於擴大在汽車板的市占。

瀚宇博 PCB 的產品應用結構趨於穩健，且加入 AI 伺服器主板客戶出貨中，瀚宇博產品應用組合上除了 NB 及 PC 應用仍占 40% 之外，網通、伺服器及遊戲機比重都超越 10%，而汽車應用則到 3%；瀚宇博在網通、伺服器板的營收比重都超越 10%，朝有利的產品結構發展，汽車板在馬來西亞的 30 萬呎月產能新廠量產後，有培養壯大的契機。