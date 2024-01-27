〈熱門股〉瀚宇博迎成長 帶量長紅棒突破頸線周漲近6%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-27 11:35
PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 在 26 日 K 線帶 1.32 萬張大量拉出長紅棒，股價以 57 元作收，走勢突破頸線並站上所有均線，主要在市場看好瀚宇博旗下精成科 (6191-TW) 在馬來西亞的 30 萬呎月產能新廠將在 2024 年下半年開出產能，將有助於擴大在汽車板的市占。
瀚宇博 PCB 的產品應用結構趨於穩健，且加入 AI 伺服器主板客戶出貨中，瀚宇博產品應用組合上除了 NB 及 PC 應用仍占 40% 之外，網通、伺服器及遊戲機比重都超越 10%，而汽車應用則到 3%；瀚宇博在網通、伺服器板的營收比重都超越 10%，朝有利的產品結構發展，汽車板在馬來西亞的 30 萬呎月產能新廠量產後，有培養壯大的契機。
瀚宇博股價 26 日成交量急速放大到 1.32 萬張，收在 57 元，周漲 5.95%， 就技術線型來看，日 K 帶量突破頸線位置，形成攻擊態勢，同時更站上所有均線，而就周 K 線來看，周 KD 值交叉向上，也有利多方進一步的向上挑戰前波高點 62 元。
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