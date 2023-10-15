〈觀察〉汽車板需求成長趨勢強 瀚宇博與臻鼎同步搶進

汽車板占營收比重高達 7 成的定穎 (3715-TW) ，8 月以來股價翻倍飆漲，除反映全球汽車板需求成長趨勢，也進一步反映定穎在汽車板領域開拓有成，同時，在市場需求成長趨勢下，包括瀚宇博 (5469-TW)、臻鼎 (4958-TW) 與志超 (8213-TW) 都相繼搶進。

上市櫃 PCB 廠包括健鼎 (3044-TW)、敬鵬 (2355-TW)、高技 (5439-TW)、定穎及燿華 (2367-TW) ，都是重要汽車板供應商。同時，包括瀚宇博德、志超及臻鼎也不斷透過購併、擴產等模式，尋求大力搶食汽車板市場成長中的大餅。

其中，臻鼎透過收購永豐餘 (1907-TW) 旗下的先豐通訊，跨入汽車 ADAS 系統板領域；臻鼎以本身軟板生產實力，尋求進一步切入電動車電源長板的機會；志超在原有的光電板及 NB 兩大生產主軸之外，近年也以購併高雄日立化成切入汽車板，甚至本月底將進入試量產的北越新廠，也以車用板及光電板爲發展主軸，顯示志超積極尋求建立車用板成長第三支腳。

華新先進集團也注意到車用板市場成長的發展趨勢，旗下瀚宇博 (5469-TW)、精成除在 NB 及 PC 應用仍占 40% 之外，網通、伺服器及遊戲機應用比重都超越 10%，汽車板只占 3%，華新先進迄今仍無意著墨於手機板的生產，公司整體規劃將汽車板壯大發展，精成科技也在馬來西亞興建新廠。

據集邦科技 (TrendForce) 研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由去年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值的複合成長率約 12%。

而近期股價表現受矚目的定穎，2023 年上半年財報營收 73.39 億元，毛利率 19.9%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 2.07%，每股純益達 1.2 元。

定穎第二季汽車板營收比重占 70%，較第一季提升 1 個百分點，展望下半年，定穎指出，營收目標與上半年持平或增長，毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。

同時，定穎對 2024 年的營收規劃上，70% 的營收比重將著眼汽車應用，其中，電動車占汽車板的 20%。定穎湖北黃石二廠新增 HDI 板產能，目前產能利用率也達 85-90%，生產的良率也持續改善中，AI 伺服器應用加卡板及 DDR5 記憶體模組板，也在進行認證之中。

定穎投資的泰國廠將在 2025 年貢獻營收，泰國廠設計為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。