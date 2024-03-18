00687B默默賣翻登美債成長王 第8次追募額度銷售中

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 19:43

近期市場掀起高股息 ETF 風波，不過，債券 ETF 吸金速度也不停歇，「美債成長王」國泰 20 年美債 (00687B-TW) 已送出第 8 次追募申請，今 (18) 日開始銷售最新 200 億元額度，在市場看好 2024 年為降息年的契機下，債券 ETF 持續熱銷。

00687B 今年以來已經第 3 次追募，截至 15 日，基金最新規模來到 1219 億元，短短不到 3 個月的時間，即擴增約 428 億元，也是規模增加最多的「美債成長王」。

目前 ETF 總規模已衝破 4 兆元，最大貢獻來自於債券 ETF，今年以來增加逾 2066 億元，由於美國公債 ETF 具有信評高、風險低、收益穩健特性，加上存續期間較長，降息後資本利得反彈空間更大，讓投資人趨之若鶩，相較投資級公司債、非投資等級債等債種，資金流入幅度更大。

00687B 已連續 3 日 (3/13~3/15) 成交金額奪債券 ETF 冠軍，日均成交量高達 7.6 萬張，相較高股息 ETF，熱度也不遑多讓。

國泰 20 年美債經理人江宇騰表示，最新公告的美國 2 月 PPI 與核心 PPI，年增率分別達 1.6% 及 2.0%，雙雙高於市場預期，投資人校正降息預估，美債殖利率重回 4.2% 以上，市場也靜待 20 日聯準會 FOMC 會議，投資氣氛趨於觀望。