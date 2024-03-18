凱基：台股急漲偏離基本面 狂牛將轉為「慢牛」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 12:23

台股近一個月急漲 2000 點至 2 萬點關卡，凱基投顧今 (18) 日表示，此反映市場對 AI 狂潮的 FOMO (Fear of Missing Out) 多頭行情，儘管 AI 將帶動台股今明兩年盈餘迎來高度增長，但近期股價急漲已偏離基本面表現，研判台股接下來將由狂牛行情轉為「慢牛行情」，指數由多頭急攻轉為高檔震盪，等待基本面的回溫。

凱基投顧指出，2023 起掀起 AI 狂潮，迄今科技股漲幅已約 50%，本益比從 22 倍上揚至 37 倍。

但回顧 1998 年起漲的網路狂潮，其牛市行情不僅延續時間長達 2 年以上，當時的股價漲幅更超過 2 倍，本益比從起漲點的 24 倍飆漲至最高峰的 75 倍，凱基投顧認為，本次 AI 狂潮帶來的企業盈餘增長將較網路狂潮更顯著，當前的 AI 狂潮應只是當年網路狂潮的中段位置。

尤其台灣是 AI 狂潮所需軍備競賽下的關鍵供應鏈，將帶動台股今明兩年整體盈餘均達 20% 以上高速增長，有利支撐台股維持長多行情。

凱基投顧提醒投資人，台股走「慢牛行情」，大盤將轉為高檔震盪，建議從兩大策略進行選股布局，分別為高殖利率成分股、低基期兼具低評價的次族群。