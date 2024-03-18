韓媒：台積電AI晶片市占率 接近100%
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 12:00
台積電 (2330-TW) 3 奈米製程人工智慧（AI）晶片的市占率，幾乎達到壟斷程度，輝達 (NVDA-US) 、超微 (AMD-US) 等大廠都是台積電的大客戶。
據韓國《中央日報》周日（17 日），控制全球 AI 晶片市場 90% 的輝達，將所有半導體的生產都委託給台積電代工，標榜「超越輝達」的超微，也是台積電的大客戶。即使是代工對手英特爾 (INTC-US) ，也希望將中央處理器（CPU）委託給台積電生產。
半導體分析師 Dan Nystedt 提出的數據顯示，去年台積電的最大客戶仍是蘋果 (AAPL-US) ，佔整體營收 25%，輝達則以 11% 的比重躍居第二。
在 AI 晶片代工市場，保守估計，台積電的市占率超過 90%。三星證券研究員 Moon Jun-ho 說：「無論誰拿下 AI 半導體市場，台積電的 AI 半導體市占率都會接近 100%。」
台積電財務長黃仁昭曾在 1 月指出，3 奈米製程占去年第 4 季晶圓銷售額的比率為 15%，7 奈米以下先進製程占整體銷售額的比重為 67%。
業界人士透露，去年台積電 3 奈米製程晶圓每片 2 萬美元，比 7 奈米貴約兩倍。
去年全球只有蘋果一家公司負擔得起如此昂貴的晶片，但今年的情況不同，「隨著 AI 時代到來，所有大客戶，無論行動或伺服器客戶，都願意打開錢包，在台積電面前排隊，以免錯過 AI 浪潮」。
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