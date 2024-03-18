全球頂級AI盛會今揭幕 市場關注輝達能否繼續狂飆

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 10:00

不少投資人的目光已經轉向周一（18 日）登場的全球頂級人工智慧（AI）盛會－－輝達（Nvidia）(NVDA-US) GTC 開發者大會，輝達有望在大會上發布 Blackwell 架構及 B100 晶片，硬體系列將全面升級。

據《財聯社》報導，輝達年度 AI 大會 GTC 將在美國聖荷西會議中心舉行，輝達執行長黃仁勳的主題演講被安排在太平洋時間周一下午 1 時，即台灣時間周二凌晨 4 點，OpenAI、微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 等科技巨頭都會派代表參加。

浙商證券在研究報告中表示，輝達有望在大會上發布 Blackwell 架構及 B100 晶片，硬體系列將全面升級。輝達的機器人系列應用也有望迎來迭代。此外，輝達也會發布一系列生成式 AI 應用。

GTC 大會是輝達每年最重要的技術發布平台之一，被業界視為「AI 風向標」。據輝達介紹，GTC 是 AI 與「元宇宙」時代的開發者大會。自黃仁勳在 2014 年 GTC 主題演講中首次強調機器學習以來，輝達一直走在 AI 革命的最前線。

美國銀行將輝達股價的目標價上調至 1,100 美元，稱其估值看起來仍然極具吸引力，GTC 可能會繼續抓住市場機遇。

不過，也有機構持謹慎觀點，認為其股價「高處不勝寒」。瑞穗證券分析師 Jordan Klein 表示，需要關注 GTC 能否給外界帶來足夠的驚喜，讓投資人有獲利的機會。如若輝達不如市場預期，投資人對 AI 熱情的疲勞可能引發新一輪賣壓。