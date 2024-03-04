上海廠處分利益挹注 元山去年純益年增50% 每股賺4.08元

元山去年營收 36.33 億元，年減 0.24%；毛利率 16.6%，年減 1.58 個百分點；營益率 1.46%，年減 3.29 個百分點。公司說明，毛利率略降主要是去年上半年車用 IC 供貨不穩，影響出貨節奏。

展望今年，元山表示，AI 浪潮下，今年高階運算散熱需求可望延續，加上既有車用散熱訂單穩定挹注，歐洲市場維持穩定拉貨動能，能見度直達高，中國市場也陸續有短急單挹注，今年可望維持一定成長動能。