上海廠處分利益挹注 元山去年純益年增50% 每股賺4.08元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 19:02
散熱風扇廠元山 (6275-TW) 受惠去年第四季認列上海元山股權處分利益 2.68 億元，全年稅後純益 2.92 億元，年增 50.08%，每股純益 4.08 元；董事會決議擬配每股 3 元現金股利，若以今日收盤價 50.9 元計算，殖利率 5.89%。
元山去年營收 36.33 億元，年減 0.24%；毛利率 16.6%，年減 1.58 個百分點；營益率 1.46%，年減 3.29 個百分點。公司說明，毛利率略降主要是去年上半年車用 IC 供貨不穩，影響出貨節奏。
元山去年第四季提列存貨跌價損失 6014 萬元，影響本業獲利表現，單季營收 8.21 億元，季減 17.57%、年增 5.8%；毛利率 11.87%，季減 7.81 個百分點、年減 9.04 個百分點；營益率 - 9.82%，較去年第三季與 2021 年第四季轉負；稅後純益 1.55 億元，季增 131.16%、年增 424.92%，每股純益 2.13 元。
展望今年，元山表示，AI 浪潮下，今年高階運算散熱需求可望延續，加上既有車用散熱訂單穩定挹注，歐洲市場維持穩定拉貨動能，能見度直達高，中國市場也陸續有短急單挹注，今年可望維持一定成長動能。
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