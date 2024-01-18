樺漢旗下Kontron斥近44億元 收購德商KATEK 59.4%股權

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (18) 日晚間召開重訊，旗下 Kontron AG 透過子公司 Kontron Acquisition GmbH，斥 1.28 億歐元(約新台幣 44 億元)，收購德商 KATEK SE 59.4% 股權，預計上半年完成交易。

樺漢表示，Kontron Acquisition GmbH 將以每股 15 歐元現金收購 KATEK SE 共 858.71 萬股，預計交易總金額約為 1.28 億歐元，若後續完成對 KATEKSE 全資收購，預計交易總金額約為 2.16 億歐元。

KATEK 成立於 2018 年，集團總部位於慕尼黑，聚焦開發與製造高端電子元件、裝置和服務，主要市場與產品包括綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯等解決方案，市場涵蓋德國、歐洲、北美等。

樺漢看好，與子公司 Kontron 雙方積極推動 ESaaS （Ennoconn Solution as a Service），而 Kontron 轉型高毛利智慧方案提供者，本收購案將提升在 ESG 綠能及儲能系統之軟硬體開發整合能力，對樺漢集團 AIoT 及 AI ESaaS 發展將帶來碩大助益。