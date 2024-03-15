高息ETF資金亂象未完待續，借券放空或卡位換股買盤吃豆腐!?

永誠資產管理處 2024-03-15 16:45

00939 已開始上市前建倉，00940 3/18 開始，高股息 ETF 成分股籌碼戰持續延燒

高股息 ETF 的亂象，目前未完待續，甚至高潮還未出現，因為 00940 據非官方消息募資達 2000 億，是 00939 的 3 倍，預計將會是怪物新人，出道即登頂，成為高股息 ETF 市值龍頭。因此無論台股投資人，是否有買 ETF，是否試圖短線操作成分股吃豆腐，即使沒有相關，市場的資金排擠效應，以及前所未有的募集買盤與成分股超高估值位階換手，仍不得不針對此現象持續分析。

相關數據上，先呈現 00939 與 00940 前十大成分股，以及 ETF 於 3/15(五) 的股價變化：

1. 00919 群益台灣精選高息 ETF 爆出 39.3 萬張 (101 億) 大量，而 3/13-3/15 成交量為 123 萬張，本週五日成交量為 170 萬張。

→ 00919 為月配息，3/15 為領息前的最後交易日，因此出現例行性的爆量買盤 (先前文章已分析過，法人先申購後轉賣、散戶買進，是為散戶完成間接申購買盤的過程)，因此除了 00939、00940，畢竟 00919 的選股重疊度很高，在過去一個月因「價差」所導致的假高配息，熱度仍然火爆。無論買哪一個 ETF，只要是近期申購 / 買入的意涵都一樣，就是買在成份股高檔。

2. 00939 的建倉買盤，短線資金轉賣的大量換手過程，成分股股價多檔盤中有撐，甚至拉抬:

→低買高賣是交易獲利的根本，先前拉抬成分股預備轉賣換手的短線資金，當然是希望賣在好價位，

因此推測，預期在建倉買盤支撐下，3/18、3/19 仍可能有支撐在相對高檔的可能性，等到上市後，

上市前募資買盤結束，後續價格鬆動，可以留意資金大戶 / 法人借券賣出增加反手放空的可能性!

但是這還要考量到 00940，因為緊接著 3/18~3/22 為募資上市前建倉買盤，或許不是前 10 大成分股，但依舊成分股重疊，因此相關個股類似現象在下週震盪換手買盤將是更高峰、資金更加集中扭曲!

3. 股價今年以來飆漲，不僅股價不合理有過高估值，同時多半成分股獲利持平或衰退，公告 / 預計股息殖利率，對比去年除權息時 (投信 DM 宣傳的高殖利率資料)，數字幾乎砍半

→再加上 5 月 (部分 6 月) 多檔 ETF 要換成分股，以目前的股價對應殖利率，要剃除大半，不妨思索兩個方向，情境一，如果成分股價格，在募資買盤結束後，借券賣出與股價修正出現，必須留意，可能有換股前的資金加速助跌修正，大盤也勢必被連累。

情境二，如果大盤震盪中，高股息 ETF 大量申購在高檔的人，並沒有信心崩潰產生贖回壓力，反而持續加碼申購，那 3 月底至 5 月初，股息殖利率 > 4.5% 以上的市值前 300 個股，就會是再一次的先買入，吃換股豆腐的機會，也是主動投資者，必須迎合可預期下一波資金集中亂象，不得不參與其中。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

↓精彩影片

【這可以講嗎？最夯兩檔 ETF 實話殘酷分析《分析師下班聊...Ep.12》】

填寫永誠資產管理處表單

【索取懶人包】進擊台股 ETF 快速解讀熱門 ETF 持股

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑