盤後速報 - 世豐(2065)下週(3月22日)除息2.86元，預估參考價62.44元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
世豐(2065-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.86元。
以今日(3月15日)收盤價65.30元計算，預估參考價為62.44元，息值合計為2.86元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲0.46%，櫃買市場加權指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|65.30
|2.862
|4.38%
|0.0
|2023/12/21
|62.3
|1.4834
|2.38%
|0.0
|2023/04/06
|63.5
|3.9979
|6.3%
|0.0
|2022/12/20
|52.8
|1.5
|2.84%
|0.0
|2022/04/07
|53.8
|4.0
|7.43%
|0.0
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