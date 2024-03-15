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鉅亨速報

盤後速報 - 世豐(2065)下週(3月22日)除息2.86元，預估參考價62.44元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

世豐(2065-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.86元。

以今日(3月15日)收盤價65.30元計算，預估參考價為62.44元，息值合計為2.86元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲0.46%，櫃買市場加權指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 65.30 2.862 4.38% 0.0
2023/12/21 62.3 1.4834 2.38% 0.0
2023/04/06 63.5 3.9979 6.3% 0.0
2022/12/20 52.8 1.5 2.84% 0.0
2022/04/07 53.8 4.0 7.43% 0.0

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