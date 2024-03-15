盤後速報 - 台灣精銳(4583)下週(3月22日)除息10元，預估參考價219.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
台灣精銳(4583-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(3月15日)收盤價229.00元計算，預估參考價為219.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
台灣精銳(4583-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為減速機。齒排(條)。客房及餐飲服務。近5日股價下跌4.56%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|229.00
|10.0
|4.37%
|0.0
|2023/03/24
|219.5
|10.0
|4.56%
|0.0
|2022/04/15
|270.0
|8.0
|2.96%
|0.0
|2021/07/19
|263.5
|6.0
|2.28%
|0.0
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