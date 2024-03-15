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鉅亨速報

盤後速報 - 台灣精銳(4583)下週(3月22日)除息10元，預估參考價219.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

台灣精銳(4583-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(3月15日)收盤價229.00元計算，預估參考價為219.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

台灣精銳(4583-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為減速機。齒排(條)。客房及餐飲服務。近5日股價下跌4.56%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 229.00 10.0 4.37% 0.0
2023/03/24 219.5 10.0 4.56% 0.0
2022/04/15 270.0 8.0 2.96% 0.0
2021/07/19 263.5 6.0 2.28% 0.0

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