search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 東和鋼鐵(2006)下週(3月22日)除息4.2元，預估參考價72.3元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

東和鋼鐵(2006-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(3月15日)收盤價76.50元計算，預估參考價為72.3元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

東和鋼鐵(2006-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售。型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。輪船解體、舊船買賣.....等。近5日股價下跌1.03%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 76.50 4.2 5.49% 0.0
2023/03/30 60.6 3.5 5.78% 0.0
2022/03/25 81.0 6.4 7.9% 0.0
2021/06/25 47.95 1.5 3.13% 0.0
2020/06/12 24.3 1.35 5.56% 0.0

最新相關新聞






Empty