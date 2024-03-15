盤後速報 - 東和鋼鐵(2006)下週(3月22日)除息4.2元，預估參考價72.3元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
東和鋼鐵(2006-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(3月15日)收盤價76.50元計算，預估參考價為72.3元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
東和鋼鐵(2006-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售。型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售。輪船解體、舊船買賣.....等。近5日股價下跌1.03%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|76.50
|4.2
|5.49%
|0.0
|2023/03/30
|60.6
|3.5
|5.78%
|0.0
|2022/03/25
|81.0
|6.4
|7.9%
|0.0
|2021/06/25
|47.95
|1.5
|3.13%
|0.0
|2020/06/12
|24.3
|1.35
|5.56%
|0.0
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