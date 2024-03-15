益張去年毛利率創新高EPS 4.71元 擬配發3.8元股息

益張指出，2023 年受到市場因素干擾，營收下滑 15.9%，然而受惠於高附加價值的醫療照護系列商品業績較前一年度大幅成長 106%，商用置物設備銷售佔比抬高到接近 3 成，優化整體產品組合。再加上廠內近年不斷投資自動化設備提高生產效能，以及與外部專家合作智慧製造韌性專案接連取得顯著成效等，推動毛利率連續三季度成長，2023 年毛利率 23.37%，第四季更是來到 26.17%，雙雙創下上櫃以來新高。