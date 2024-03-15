益張去年毛利率創新高EPS 4.71元 擬配發3.8元股息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 18:52
全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 公布 2023 年財報，稅後純益達 1.58 億元，每股純益爲 4.71 元，配發每股 3.8 元現金股利，盈餘發放率達 80%，以今 (15) 日收盤價 68.3 元計算，現金殖利率約 5.5%。
益張 2023 年營收 14.32 億元，年減 15.9%，毛利率 23.37%，年增 4.9 個百分點，全年歸屬於母公司業主稅後純益為 1.58 億元，每股純益為 4.71 元。
益張指出，2023 年受到市場因素干擾，營收下滑 15.9%，然而受惠於高附加價值的醫療照護系列商品業績較前一年度大幅成長 106%，商用置物設備銷售佔比抬高到接近 3 成，優化整體產品組合。再加上廠內近年不斷投資自動化設備提高生產效能，以及與外部專家合作智慧製造韌性專案接連取得顯著成效等，推動毛利率連續三季度成長，2023 年毛利率 23.37%，第四季更是來到 26.17%，雙雙創下上櫃以來新高。
益張董事會決議通過配發每股 3.8 元現金股利，發放率達 80%，全數以盈餘分配，以今天收盤價 68.3 元計算，股息現金殖利率約 5.5%，並將於 6 月 5 日召開股東常會。
益張指出，隨著歐洲市場逐漸復甦，庫存去化步至尾聲，客戶自去年第四季進行庫存回補，拉貨力道強勁，帶動商店展示設備營收成長。展望 2024 年，公司看好線上購物的便利性驅動電子商務快速成長，以及醫療照護行業的消費需求不斷增加，北美市場仍維持成長動能，益張策略性加大開發北美利基市場，包括提供主要客戶計畫性庫存服務，開發特殊金屬材質應用產品，期望共創雙贏。
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