俄羅斯總統大選登場 普丁準備第五度當選總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-15 10:13

俄羅斯總統大選周五（15 日）登場，現任總統普丁幾乎篤定勝選，這是他第五度當選總統，且他再獲得六年總統任期，代表他將整整帶領俄國 30 年。

2024 年俄國總統選舉投票周五揭幕，位於俄羅斯領土最東端的堪察加邊疆區、楚科奇自治區等地的投票站，已於當地時間周五 8 時開放。

俄羅斯的領土橫跨 11 個時區，堪察加邊疆區、楚科奇自治區等地是最早開始投票的地區，位於俄國領土西端的加里寧格勒州投票站，開始投票的時間最晚。

這次普丁幾乎篤定再度當選總統，大多數可能挑戰他的反對派人士，不是被關，就是流亡海外。上月普丁的頭號政敵 Alexei Navalny 甚至離奇死在北極圈監獄，而 Navalny 曾計劃參加 2018 年總統大選。

俄國中央選舉委員會公布的數據顯示，約有 1.1 億俄羅斯公民具有選舉權，其中超過 180 萬人常年居住在國外。俄國為此次選舉設立了 9 萬多個投票站。中央選舉委員會將在 3 月 28 日前宣布投票結果。

在俄羅斯一些偏遠和交通不便地區、邊防哨所、遠洋輪船以及部分境外地區，總統選舉投票已於 2 月 25 日至 3 月 14 日提前舉行。此次選舉首次引入遠程電子投票方式，20 多個地區的選民可在 1 月 29 日至 3 月 11 日遞交遠程電子投票申請。

這次共有四名候選人參選，包括普丁、自由民主黨的斯盧茨基、聯邦共產黨的哈里托諾夫和新人黨的達萬科夫。美媒《CNN》指出，這幾名對手都是克里姆林宮精心安排的人選，不會真正挑戰普丁的地位。