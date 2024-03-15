鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至9.72元，預估目標價為128元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.67元上修至9.72元，其中最高估值12.32元，最低估值9.52元，預估目標價為128元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|12.32(12.32)
|13.89
|16.87
|最低值
|9.52(8.8)
|9.7
|10.04
|平均值
|10.06(9.79)
|11.32
|14.02
|中位數
|9.72(9.67)
|11.11
|14.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,952,248,200
|7,299,860,610
|7,664,853,640
|最低值
|5,942,440,000
|6,001,774,910
|6,121,076,300
|平均值
|6,237,167,610
|6,525,219,880
|6,909,020,090
|中位數
|6,161,494,870
|6,435,500,000
|6,920,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.21
|10.05
|7.34
|8.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
|5,342,810,995
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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