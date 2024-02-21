貝佐斯9天狂賣5,000萬股亞馬遜股票 火速套現近2,700億元！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-21 16:41

今年 2 月初亞馬遜 (AMZN-US) 揭露創始人貝佐斯計劃減持 5,000 萬股亞馬遜股票之後，貝佐斯便在 9 個交易日內火速賣出這 5000 萬股股票，火速套現 85 億美元（約新台幣 2,677 億元）。

據《彭博》報導，一份提交給美國證監會（SEC）的文件顯示，從上周四到本周二（20 日），貝佐斯多次出售亞馬遜股票，累計出售約 1,400 萬股亞馬遜股票，出售股票價格約 23.7 億美元。

貝佐斯另分別在上周二至上周三（2 月 13 日至 14 日）、上上周五至上周一（2 月 9 日和 12 日）以及 2 月 7 日至 8 日，三次均出售 1,200 萬股，每次套現 20 億美元左右。

這意味著貝佐斯在公布減持計畫後，就立刻在 9 個交易日內火速完成拋售，共計套現 85 億美元。

自 2021 年 5 月貝索斯卸任亞馬遜執行長一職以來，他一直沒減持過亞馬遜股票，這次卻一反常態。

去年 11 月，貝索斯宣布將離開西雅圖，搬到邁阿密，與他的未婚妻勞倫 · 桑切斯及他的父母，以及藍色起源的業務離得更近。

自那以後，他便開始了股票套現：貝佐斯在去年 11 月先確定這項預先安排的減持計畫，並在本月初揭露。這份計畫指出，貝佐斯可以在 2025 年 1 月 31 日之前減持至多 5,000 萬股亞馬遜股票。不過，他並未給出減持原因。

文件顯示，在此輪減持後，貝佐斯手中還握有約 9.38 億股亞馬遜股票。按本周二收盤價計算，這些股票約價值 1,566.46 億美元。根據彭博億萬富翁指數，貝佐斯的淨資產為 1,913 億美元。