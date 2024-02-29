中鋼通過斥資10億元 更新貳號高爐、動力工場設備

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-29 15:57

中鋼 (2002-TW) 今 (29) 日公告，董事會決議，投資 9.5 億元，進行貳號高爐 #23 熱風爐，以及動力工場五號汽輪發電機汽輪機轉子汰舊換新計畫；另外，中鋼也通過與中鋼企業工會第 6 次團體協約締約條文，預定於 3 月 15 日簽訂新約。

中鋼表示，為穩定高爐運轉，維持產線生產順利，通過投資 6.41 億元進行 #23 熱風爐汰舊換新計畫，計畫期間自今年 11 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，為期 3 年 2 個月。

此外，中鋼也通過投資 3.15 億元進行動力工場五號汽輪發電機汽輪機轉子汰舊換新計畫，本案完成後可確保五號汽輪發電機穩定運轉，以順利生產中壓蒸汽及發電，計畫期間自今年 3 月 1 日至 2027 年 6 月 31 日止，為期 3 年 4 個月。

另外，中鋼宣布與中鋼企業工會第 6 次團體協約締約條文，預定於 3 月 15 日簽訂新約，本次團體協約簽訂主要係因應時空環境改變及相關勞動法令的變更下，中鋼公司與中鋼企業工會將協約條文內容與時俱進。