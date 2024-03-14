拚交易速度 康和證閃電下單4.0功能上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-14 20:03

康和證 (6016-TW) 今 (14) 日宣布，掌先機 APP 新推「閃電下單 4.0」功能上線，讓投資人可即時做到委買、委賣、刪單，一次在一個直列式視窗介面同時完成，滿足當前快速下單的交易需求。

康和證指出，台股近來搭上 AI 投資熱潮，交易熱絡，截至 2 月底止，開戶數較 1 月大增 64261 戶，持續攀升至 1262.3 萬戶，再創歷史新高。

為持續擴張經紀業務市占，康和證掌先機 APP 閃電下單功能，涵括國內台股、權證、期貨、選擇權等交易，進入閃電下單後，以台股為例，可先搜尋個股，每一檔 10% 漲跌幅內各交易價格均完整在同一直列式介面，且最接近成交價的 5 檔委買 (賣) 價位與張數也在同一個介面。

康和證券董事長鄭大宇強調，康和證致力於將最先進的技術應用於數位金融服務中，大力推動「交易多元化」和「服務數位化」。