第一金證券獲利增近1.5倍創次高 看今年行情續熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-14 19:29

由於去年台股加權指數出現大漲 3793 點的大行情，第一金證券全年獲利年增 142%，繳出每股純益 (EPS)1.59 元的歷史次高佳績，進入 2024 年後，隨著加權指數屢屢衝破 2 萬點，第一金證券看市場展望仍偏樂觀，在積極調整體質後，期許今年三大業務包括經紀、承銷和自營均持續成長。

第一金證券董事長陳致全表示，台股加權指數去年大漲 3793 點，漲幅近 27%，市場日均量更擴增到 3590 億元，年增 18%，證券業迎來豐收的一年，第一金證券稅後純益達 9.78 億元，年增 142%，EPS 達 1.59 元，創歷史次高。

其中，第一季證券去年承銷和自營業務獲利比重接近 50%，扭轉過往僅占 10-20% 的態勢，顯示近年調整營運體質的效果。

進入 2024 年後，第一金證券前 2 月自結稅後純益 1.53 億元，EPS 0.25 元，陳致全說，今年以來行情已遠超過編列預算時的預期，台股日均量 3000 多億元逐漸形成常態，有助券商的獲利動能。

因此，第一金證券將積極提供客製化服務，開拓法人客戶，藉此擴大經紀市占率。。

承銷業務方面，去年 IPO 送件 4 件，其中青新、潤德分別獲得證交所和櫃買中心董事會通過，漢達也已通過上櫃審議，3 家預期上半年完成掛牌，其餘則視上市櫃審議進度，另外，輔導公司有數家規劃今年送件。

為強化承銷服務的深度，第一金證券也擴大在興櫃市場造市操作，在興櫃推薦交易量市占率 4.4%，為巿場第 4 大、官股券商第 1 大。

對於自營業務，第一金證券說明，去年資產管理事業群獲利創下近年新高，今年的策略仍是採取較積極策略，交易部位著重選股、掌握輪動節奏、熱門產業與標的。

第一金證券總經理李美芳也說明，近年積極強化基礎建設，以提供客戶最佳電子交易服務，去年完成 FinGuider 美股即時訊息、智慧單、投組診股師等功能上線，並發表國內證券商第一個「ESG 智能永續指標數據平台」。