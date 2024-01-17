康和證以行動力支援偏鄉 連6年參加1919單車環台公益勸募

康和證券集團 (6016-TW) 連續第 6 年參與中華基督教救助協會「1919 愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，組成康和勇士車隊，展開連續 15 天、長達 1300 公里的愛心長征，以行動力支持公益。

1919 單車環台車隊自 2005 年第一次啟程，至今已連續舉行 19 年，此次共有 51 位勇士參加，完成環台公益總募款達 1771 萬元，再度創下過往募款紀錄，康和證表示，這些款項未來將透過全台各地 1919 服務中心，資助需要救助的急難家庭。

康和證董事長鄭大宇到現場給康和勇士們加油打氣，並表示，「希望我們給予急難家庭的救助與陪伴，變成他們翻轉人生的力量，同時希望他們平安健康」。

此為康和同仁第 6 年參加 1919 單車公益環台，鄭大宇強調，只要有急難家庭，康和就會一直繼續騎下去，為募款盡一份心力。

1919 愛走動單車環台除募集公益款項救助急難家庭外，更展現行動力，當車隊來到台東，會為急難家庭進行房屋修繕，並捐贈物資，康和證期盼，藉此行動讓社會大眾更家看到偏鄉的需要。

而今年第 7 度一起同行的 1919 幸福巴士，15 天共造訪 27 個 1919 服務中心，服務 668 位偏鄉弱勢長者，投入志工高達 603 人次，包括 97 位髮型設計師、22 位牙醫和護理人員接力服務，是 7 年來最多的一次。

基督教救助協會自 2002 年發起「1919 愛走動－急難家庭救助計畫」，2003 年 10 月起開始發放救助金；至去年 11 月底止，總共已透過 324 個鄉鎮 1117 個 1919 服務中心數萬名志工，救助 16014 戶急難家庭。