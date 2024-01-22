盡職治理資訊揭露評比 第一金證連3年入選

台灣證券交易所公布 112 年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，第一金證券連續 3 年入選，第一金證券表示，未來將擴大對高碳排投資部位的議合，深化對投資部位碳排放的關注，期許成為同業盡職治理的典範。

112 年證交所評比的兩大主軸為「政策制定與揭露」和「盡職治理報告內容」，共計 30 項指標，第一金證券在其揭露的 30 項指標評比中，全數獲 A 級肯定。

第一金證券表示，為促進被投資公司重視並遵循永續發展，發揮金融業影響力，第一金證券每年出具盡職治理報告書，詳細說明公司盡職治理架構、議合、參與股東會歷程，並根據責任投資新趨勢，持續檢視並精進，因而連續 3 年入選盡職治理資訊揭露較佳名單。

第一金證券訂有永續投資政策，明訂投資部門的 ESG 評估作業流程，在投資前的評估，參考子公司第一金投顧的不可投資名單，對軍火、菸草、色情、賭博等爭議性產業進行嚴格篩選，另遵循第一金融集團政策，持續調降高污染 / 高碳排產業投資比重。

第一金證券也參考國內外評等將被投資公司 ESG 表現分級管理，對評級較低的企業督促其改進，遲不改善或推遲議合者，經內部評估後逐步調整持股。

除了證交所肯定，第一金證券連續 2 年獲台灣永續投資獎多項肯定，去年更獲「機構影響力」券商組楷模。

展望未來，第一金證券強調，將持續聚焦數位趨勢，運用資訊開發與產品設計團隊的軟實力，虛實整合並優化證券服務，以提供更貼近市場需求。