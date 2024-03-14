ETF00939成份股，支撐點如何觀察？如何操作？

陳冠廷分析師（摩爾投顧） 2024-03-14 17:08

聯發科去年 12/28 的高點在今年 2/23 正式被突破，壓力突破後變成回檔下來的支撐，所以去年 12/28 的高點附近，或 2/23 紅 K 棒低點附近，都是後面蠻大的支撐區。

緯創可以先觀察走揚的季線，回測到季線應會有止跌機會。

大聯大 3/14 出量跌停慣破 50 日均線，而且是從去年 8 月走多頭趨勢以來首次跌停，有多頭慣性改變的疑慮，續弱機會仍大，短線支撐可以看 1/5 整理支撐區的低點。

聯詠今年 1/15 的高點和下方走揚的季線，包括 2/19 大量的長紅 K，都是可觀察的支撐位置。

日月光投控今年 2/16 的高點和下方走揚的月線，包括 3/6 長紅低點附近，都是可觀察的支撐位置。

群光比較大的支撐區，會是去年 12/14 到今年 2/22 的整理區高點，3 月開始突破上去後，若回檔到之前的壓力區，有機會是支撐。

緯穎可以先觀察走揚的季線，回測到季線應會有止跌機會。

欣興是前十大成份股裡位階最低的，下方的 200 日線可當作支撐觀察。

瑞昱短線的支撐可以看下方的月線，較大的支撐會是去年 12/14 的高點附近。

長榮 1/4 的高點是可觀察的支撐，同時長榮若真的回檔到 1/4 高點附近，也會接近月線。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師