華通低軌衛星應用客戶增加中 可望躍為成長重點業務

HDI 製程大廠華通 (2313-TW) 面臨今年消費性市場的挑戰的一年，第三季營收、獲利數字走出上半年的淡季。中、美手機客戶新機陸續發售，提振了低迷已久的手機市場，另外在低軌衛星部分，美系主要客戶在 10 月也開通了星鏈直連手機業務（Direct to Cell）功能，客戶積極拉貨並拓展新應用也成為華通積極開拓的市場重點。

法人指出，華通另開拓出第二家美系客戶 Kuiper 網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元。頓時使衛星產業成為眾所注目的焦點。

同時，華通在兩岸之外的產能擴充部分，隨著華通泰國廠開始於今年 6 月進行整地、廠房建設，客戶們在確認 2025 年有新產能的加入後，相關衛星、AI 伺服器、網通、車用等客戶詢問度提高、公司也積極與客戶接觸尋求切入契機。據了解，在泰國廠產能開出前的準備時間，華通並已陸續獲得相關高速運算、高速傳輸用板的合作機會，在技術領先和產能可以陸續到位的優勢條件下，積極參與各項產品認證，華通未來的產品藍圖輪廓也將越來越清晰。

華通因應國際局勢及客戶要求，泰國廠初期規劃約 30 萬平方英呎產能，會優先設置衛星通訊、伺服器相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關衛星、AI 伺服器、車用等相關產品領域，進行適當的產區配置，充分發揮營運效益。

華通第三季營收 195.92 億元，季增 41.3%，毛利率 15.88%，季增 3.54 個百分點，年減 4.23 個百分點，稅後純益為 16.8 億元，季增 180%，每股純益為 1.41 元；華通前三季營收 469.52 億元，毛利率 14.39%，年減 5.72 個百分點，稅後純益 26.37 億元，年減 54.83%，每股純益爲 2.21 元。

華通 20213 年 10 月營收為 73.19 億元，月增 3.06%，年減 6.63%，爲歷史第三高。