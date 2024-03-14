鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至8.8元，預估目標價為240元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.98元下修至8.8元，其中最高估值9.7元，最低估值8.04元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.7(9.7)
|13.84
|14.87
|12.8
|最低值
|8.04(8.04)
|7.03
|10.14
|12.8
|平均值
|8.94(8.97)
|9.81
|11.6
|12.8
|中位數
|8.8(8.98)
|9.44
|11.27
|12.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79,600,840
|90,136,620
|97,924,840
|80,255,000
|最低值
|76,950,690
|67,828,000
|75,229,000
|80,255,000
|平均值
|77,653,860
|76,925,130
|83,416,080
|80,255,000
|中位數
|76,954,000
|73,541,480
|80,614,400
|80,255,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.51
|15.81
|13.19
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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