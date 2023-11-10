富驊庫存回穩 看好明年營收雙位數成長

富驊 (5465-TW) 第三季受客戶去化庫存影響，稅後純益年減 38%。不過，富驊總經理王駿東表示，目前需求已回穩，第四季營運將不受庫存調節影響，明年隨著客戶庫存調整告段落，營收有望雙位數成長。

王駿東說明，第三季營收低於第二季，主要是第二季客戶拉貨動能強勁，導致庫存水位過高，第三季為消化庫存而影響整體銷售，但目前客戶庫存逐漸回穩，第四季營運將不受影響。

至於前三季稅後純益低於去年同期，王駿東表示，主要是伺服器機殼需求下滑，電源代工成長拉低毛利，以及美元部位匯兌收益較去年減少。

伺服器部分，富驊積極投入新一代平台 Birch Stream，預計明年第二季可量產。也已開發 4U/100 高密度伺服器，明年下半年量產。另外，也在開發 AI 伺服器相關產品。

除伺服器產品外，富驊表示，已成功爭取到歐洲客戶新一代 Rack IPC 產品訂單，及日系客戶的 Mini Box PC 以及 POS 產品新訂單。

新能源產品方面，富華已拿下世界前三大品牌客戶的風冷充電模組訂單，近期也取得 IATF 16949 體系車用產品全製程認證，並通過規模電動車車廠製程稽核，成功打入供應鏈，其中電池包第四季已經出貨，逐步導入各車型，預期將是明年重要成長動能。

展望 2024 年，王駿東表示，由於高毛利的伺服器市場庫存調整完成，明年將恢復穩定出貨，加上 AI 伺服器導入產品線，軍規網通產品需求提升，新能源產品進入量產，將顯著推升富驊毛利率，看好營收將有雙位數成長。