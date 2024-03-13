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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為170元

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 20:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.89元下修至8.74元，其中最高估值9.07元，最低估值7.84元，預估目標價為170元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 9.07(9.89) 11.62 12.61
最低值 7.84(7.84) 9.21 9.7
平均值 8.5(8.75) 10.23 11.47
中位數 8.74(8.89) 10.14 12.1

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 110,790,000 123,530,000 135,394,810
最低值 109,817,010 119,927,000 125,903,000
平均值 110,626,500 120,902,990 131,983,940
中位數 110,788,000 120,270,000 134,654,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 8.98 7.93 3.15 3.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 110,787,917 95,257,451 67,229,599 62,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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