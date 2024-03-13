鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 20:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.89元下修至8.74元，其中最高估值9.07元，最低估值7.84元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|9.07(9.89)
|11.62
|12.61
|最低值
|7.84(7.84)
|9.21
|9.7
|平均值
|8.5(8.75)
|10.23
|11.47
|中位數
|8.74(8.89)
|10.14
|12.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|110,790,000
|123,530,000
|135,394,810
|最低值
|109,817,010
|119,927,000
|125,903,000
|平均值
|110,626,500
|120,902,990
|131,983,940
|中位數
|110,788,000
|120,270,000
|134,654,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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