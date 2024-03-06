iOS 17.4悄然更動 蘋果再次開放第三方預算app訪問Card、Cash 、Savings數據

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 08:44

《AppleInsider》報導，蘋果 (AAPL-US) 再度開放 iOS 用戶在第三方預算 app 追蹤 Apple Card、Apple Cash 和 Savings 的數據。

先前有關消費習慣和財務健康狀況的數據曾提供給第三方預算服務 app「Mint」，但在 Mint 關閉並併入 Intuit Credit Karma 後，iOS 用戶除了蘋果自家 app 以外，就沒有其他其他替代方案來監控其數據。

蘋果在發布 iOS 17.4 時也悄悄更動了這一點，允許更多第三方預算和財務健康 app 存取用戶的 Apple Card、Apple Cash 和 Savings 資料。

根據報導，目前已知至少 3 款 app 具有此類存取權限，其中 App Store 已提及 Monarch 和 Copilot 這兩款 app 正在使用這些新數據，另外 YNAB 也主動回應，告知其獲開放訪問蘋果數據。

這個變更很不尋常，因為蘋果在發布 iOS 17.4 時沒有將這一點納入說明，也沒有在 iOS 17.4 的任何測試版中試行。但蘋果確實披露，Apple Cash 用戶可以在開發者測試版中設定虛擬卡。