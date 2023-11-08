茂順前三季純益年增65% 每股純益9.41元創新高

密封元件廠茂順 (9942-TW) 兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，營運向上動能佳，茂順今 (8) 日公布最新財報，前三季稅後純益 7.83 億元，年增 65.96%，每股純益 9.41 元，創新高。

茂順第三季營收 12.38 億元，毛利率 43.68%，季增 2.87 個百分點，年增 6.81 個百分點，稅後純益 2.91 億元，季增 3.98%，年增 39.83%，每股純益 3.5 元。

茂順前三季營收 36.57 億元，毛利率 41.38%，年增 7.03 個百分點，稅後純益 7.83 億元，年增 65.96%，每股純益 9.41 元。

茂順新產能擴充案第一季告段落，使總產能提升 10%，依現況評估，2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與今年 1.5-2 億元同樣水準。

目前茂順在台灣南投及中國大陸江蘇都有設廠，以前 8 月營收來看，南投廠占營收約 67%，江蘇昆山廠則約 33%。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大、台灣第一大，不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車占 37%、工業用占 44%，近 14% 用於農業及建設。

茂順今天也公布 2023 年 10 月營收 3.93 億元，月減 2.78%，年增 2.89%，2023 年 10 月營收 40.54 億元，年增 20.2%。