歐美市場需求仍待復甦 茂順對2024年景氣暫保守謹慎因應

密封元件廠茂順 (9942-TW) 兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，營運向上動能佳，訂單能見度已到 12 月，雖然中國預估明年營運可望持平，但在歐美市場需求仍待復甦同時，茂順目前對 2024 年全年景氣展望暫保守看待，審慎因應。

茂順新產能擴充案到第一季告段落，新擴充產能較原有產能增加 10%，茂順在今 (14) 日召開的法人說明會中指出，目前產能利用率約 75-80% 水準，依現況評估，2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與今年 1.5-2 億元同樣水準。

茂順在第二季營收創新高挹注之下，加上匯兌有利條件，毛利率及稅後純益同創新高，單季稅後純益 2.8 億元，每股純益 3.37 元，上半年稅後純益逾 4.92 億元，每股稅後純益 5.91 元，主要在於有利的匯率加持、生產效率的大幅提高及原物料價格走穩的挹注。

目前茂順在台灣南投及中國大陸江蘇都有設廠，以 2023 年 1-8 月營收 32.56 億元分析，台灣南投廠占營收約 67%，江蘇昆山廠占營收約 33%。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，並不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車占 37%、工業用占 44%，近 14% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單爲最大宗，訂單能見度也高。

茂順密封元件汽車應用，在中國大陸市場銷售占去年整體營收 1%，預估今年全年也維持此一水準，但在中國大陸市場有新汽車廠客戶在認證、測試產品中，如獲通過並大量交貨，將有助於茂順在中國大陸市場汽車應用的營收提高。