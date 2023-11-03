群光Q3三率三升 每股賺2.93元 前三季EPS 7.48元

群光 (2385-TW) 在產品組合與匯率助攻下，第三季三率三升，稅後純益 21.21 億元，季增 17.6%、年減 0.2%，每股純益 2.93 元；前三季純益 53.94 億元，年減 4%，每股純益 7.48 元。

群光同步公告 10 月營收 82.39 億元，月減 9.87%、年減 12.29%；前 10 月營收 821.32 億元，年減 15.79%。公司說明，第三季 PC、NB 庫存回補急單效應過後，10 月營收較前月下滑，但仍穩健維持 80 億元大關之上。

展望後市，法人預估，群光第四季營收將與第三季相當，全年有望往千億元靠攏，年減幅在 15% 之內；獲利則在產品組合優化、成本控制以及匯率帶動下，成長幅度優於營收表現。

群光第三季營收 258.09 億元，季增 1.8%、年減 15.8%；毛利率 21.5%，季增 3.6 個百分點、年增 2.7 個百分點；營益率 11.6%，季增 3.6 個百分點、年增 1.4 個百分點，毛利率與營益率雙創新高；淨利率 8.2%，季增 1.1 個百分點、年增 1.3 個百分點。

累計營運方面，前三季營收 738.94 億元，年減 16.2%；毛利率 18.9%，年增 1.2 個百分點；營益率 9.23%，年增 0.05 個百分點；淨利率 7.3%，年增 0.9 個百分點。

群光說明，以產能優勢與靈活彈性分配資源，順利拿下鍵盤、鏡頭模組及電源等大單，加上 NB 急單湧入，第三季 NB 相關產品營收季增 14%。

從三大產品線來看，鍵盤第三季表現最佳，占整體營收比重達 36%，單季營收季增 13%，高於原先預期的低個位數季增，其中高單價鍵盤產品表現不俗，尤其背光 NB 鍵盤滲透率在第三季上升至 44%，推升前三季背光 NB 鍵盤滲透率上升至 42%。

影像產品營收比重約 25%，以商用安防攝影機表現最為亮眼，第三季營收年增 165%，前三季營收成長高達 216%。電源產品營收占 35%，季增 5%，其中大瓦特數的電競筆電電源季增將近 2 成。