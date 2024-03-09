〈熱門股〉群光估維持高配息 內資搶先卡位連7買 周漲 17.7%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-09 10:13
群光 (2385-TW) 預計下周公布財報與股利政策，預期在獲利穩健的基礎上，可望維持過往的高配息水準，加上列入兩檔高股息 ETF 成分股，內資提前卡位，連七日買超群光、合計掃貨 7,567 張，推升股價周漲 17.7%。
群光去年全年營收為 983.22 億元，年減 15%。法人預估，去年持續在產品組合優化下，獲利仍有機會賺一股本；群光過往現金股利配發率都有 7 成以上，隱含殖利率仍有 3% 水準。
群光 2 月合併營收主要受農曆年工作天數較少及去年農曆年落在 1 月影響，單月營收降至 66.4 億元，月減 13.71%、年減 3.25%；前 2 月營收達 143.36 億元，年增 2.7%，為歷年同期第三高。
展望今年，群光看好，全年合併營收看增雙位數，且鍵盤、影像、電源三大事業可望同步成長。除了客戶庫存水位已低，群光將受惠於 PC/NB 市場的復甦以及 AI PC 所引發的換機需求，AI PC 將帶動鍵盤設計的改版、相機模組導入 AI 功能及電源供應器瓦特數提升，相關規格的升級不僅將推升群光營收成長，更進一步優化產品組合，提高獲利表現。
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