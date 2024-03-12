下一站10萬美元！現貨ETF顛覆供需 比特幣上漲動能持續增強

鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 13:00

比特幣和其他加密貨幣周一 (11 日) 上漲，隨著投資者繼續湧入現貨比特幣 ETF 並推高加密貨幣價格，比特幣價值創下歷史新高。

根據道瓊市場數據，比特幣價格在過去 24 小時內上漲 5%，至 72700 美元左右，高點達 72716 美元，創歷史新高。

比特幣上周突破了自 2021 年 11 月以來一直保持的長期紀錄水準 (近 6.9 萬美元)，儘管最初出現一些獲利了結，但交易員仍在繼續推高價格。

加密資產管理公司 Hashdex 首席投資長 Samir Kerbage 表示：「突破 7 萬美元後，下一個自然目標是 10 萬美元。」

因應美國核准現貨幣特幣，比特幣自今年年初以來已上漲約三分之二，引起投資者對數位資產新一輪的興趣。貝萊德的 iShares 比特幣 ETF 資產規模達到 100 億美元，比其史上其他 ETF 增長速度都快。由於 ETF 購買並持有代幣本身，而不僅僅是追蹤價格的衍生性商品，因 此資金流入這些基金便直接影響比特幣價格。

Kerbage 表示：「現貨 ETF 從根本上改變了比特幣的供需動態，由於它們直接持有比特幣，隨著大量投資者流入持續超過當前每日發行率，巨大的買壓已經出現。」

除了比特幣，第二大加密貨幣以太幣 (ETHUSD) 上漲至 4084.74 美元，為 2021 年 12 月 27 日以來的最高水準 (當時觸及 4128.28 美元)。