比特幣飆破72,000美元 超車白銀 躍全球第八大資產
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-12 08:33
CoinMarketCap 的數據顯示，台灣時間周二（12 日）上午 8 時左右，比特幣在過去 24 個小時大漲 5.77% 至 72,259.24 美元，有史以來首度漲破 72,000 美元關卡。
CompaniesMarketCap 的最新數據則顯示，比特幣的總市值超越白銀，達到 1.417 兆美元，成為世界上第八大最有價值的資產，前七大依序是黃金、微軟 (MSFT-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、輝達 (NVDA-US) 、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、亞馬遜 (AMZN-US) 、Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) 。而「護國神山」台積電 (2330-TW) 是第 12 大。
美國政府財政惡化，增強了比特幣的「避風港」功能，多位金融專家對美國政府的債務風險提出警告。
《富爸爸窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 在周一發帖指出，美國政府債務每 90 天增加 1 兆美元，建議投資人「做好凖備」，購買更多黃金、白銀、比特幣等資產。
企業家和天使投資人 Balaji Srinivasan 周一也在一篇帖子上表示，美國政府債務過重可能引發經濟危機，美國公債自 2020 年以來增加了 25%，已達到創紀錄的 34.5 兆美元。
「而比特幣作為一種去中心化資產，可以提供一種保護個人財富免受政府干預和不穩定經濟政策影響的方式。現在越來越多的人開始意識到替代貨幣（如加密貨幣和貴金屬）最近需求增加的原因，可能與全球經濟不確定性、貨幣貶值、不信任傳統金融體系有關。」Srinivasan 說。
投資人對加密貨幣市場的興趣不僅限於比特幣，其他加密貨幣也受到關注，如以太幣價格自 2021 年 12 月以來首次突破 4,000 美元。台灣時間周二上午 8 時 25 分，以太幣在過去 24 個小時勁揚 5.62% 至 4,089.25 美元
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