比特幣飆破72,000美元 超車白銀 躍全球第八大資產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-12 08:33

加密貨幣比特幣史上首次突破 72,000 美元大關，且比特幣總市值超車白銀，躍居世界上第八大最有價值的資產。

CoinMarketCap 的數據顯示，台灣時間周二（12 日）上午 8 時左右，比特幣在過去 24 個小時大漲 5.77% 至 72,259.24 美元，有史以來首度漲破 72,000 美元關卡。

《富爸爸窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 在周一發帖指出，美國政府債務每 90 天增加 1 兆美元，建議投資人「做好凖備」，購買更多黃金、白銀、比特幣等資產。

企業家和天使投資人 Balaji Srinivasan 周一也在一篇帖子上表示，美國政府債務過重可能引發經濟危機，美國公債自 2020 年以來增加了 25%，已達到創紀錄的 34.5 兆美元。