碧桂園進入30天寬限期 傳首度未支付人民幣債券利息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 14:00

多名債券持有人在周二（12 日）表示，仍未收到中國碧桂園 (02007-HK) 旗下債券「H1 碧地 01」（原名稱「21 碧地 01」）的利息，是碧桂園首度未人民幣債券利息。

據《澎湃新聞》報導，碧桂園對此表示，因銷售恢復情況未達預期、資金調撥承壓等原因，定於 3 月 12 日到期兌付的「21 碧地 01」人民幣 0.96 億元利息尚未全額到位。

碧桂園說，根據現有債券合約條款，仍有 30 個交易日的寬限期。碧桂園將在寬限期內透過做好銷售、盤活資產、削減不必要行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

另據《彭博》報導，「21 碧地 01」的利率是 4.8%，2026 年到期。

去年 8 月 12 日，碧桂園宣布旗下「22 碧地 02」、「22 碧地 03」等 11 檔境內公司債券停牌，展開境內債務重整。9 檔展期成功的債券，此前均按時間節點支付。

此外，碧桂園在本月初針對清算聲請發布公告，表示將在稍後階段結合境外重組進度，考慮是否向香港高等法院聲請認可令，並將在適當時機通知股東和投資人決定。

據《券商中國》報導，碧桂園表示，在該等情況下，概不保證將聲請認可令或高等法院將授出認可令。如果認可令未獲聲請或授出，且公司最終因聲請而清算，則於起始日（2024 年 2 月 27 日）後做出的本公司股份轉讓，將屬無效。