台灣金聯平價宅銷售率上看9成 3/21截止把握最後賞屋機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 11:30

台灣金聯今年推出平價住宅 88 戶，最低 131 萬元起，受到民眾熱烈迴響與肯定，截至 3 月 12 日止，已有 790 人登記 73 戶，整體銷售率達 83%，預估 3 月 21 日截止登記時，可望達到 9 成以上，有購屋需求民眾，要把握本週最後賞屋機會，踴躍登記申購。

台灣金聯進一步表示，凡物件如有 2 人以上登記，將在 4 月 2 日辦理公開抽籤，決定買受人。不過，台灣金聯也提醒民眾，由於活動採登記制，只要完成登記，不論其先後登記順序，中籤的機率都是一樣的，因此只要有喜歡的物件就可以登記，別因物件登記人數太多而卻步。

台灣金聯指出，根據過去辦理的經驗，最後一週將是賞屋及登記的高峰期，為紓解人潮及避免久候，已針對熱門物件加開平日賞屋場次，分別為標號 15、16、17、19、20、21、29、56，物件大多落在新北市新店區、三重區，民眾可善用網路預約賞屋功能。

台灣金聯強調，已連續推出 14 年的平價住宅銷售活動，今年依舊得到民眾的關注，活動開始前 5 天，公司網站就超過 12 萬人次瀏覽；前 7 個休假日賞屋人潮就達 8535 組人數，顯示民眾對於平價住宅仍有強烈的需求。

台灣金聯說明，民眾若選定購買物件，只要在 3 月 21 日前，持身分證件向該公司繳交 1 仟元登記費及 3 萬元保證金，即完成申購登記手續，且每人不限申購乙戶；同一物件若有多人登記也不必加價競標，於 4 月 2 日統一集中於台北總公司抽籤決定買主，未抽中者無息退還 3 萬元保證金。