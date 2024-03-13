南僑旗下皇家可口公司在台IPO案 擬對南僑原股東優先釋股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 10:03

南僑 (1702-TW) 董事會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案 IPO 案，南僑發言體系指出，此一議案將提交 5 月 30 日的南僑股東會討論，同時，對皇家可口公司的議案通過後，立即展開分散股權及辦理公開發行動作並於今年底前完成，在分散股權方面，可望以南僑股東爲優先釋股股對象。

南僑的皇家可口公司在台 IPO 案如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。上市公司南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑董事會 12 日並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案，將提報 5 月 30 日召開的南僑股東會。

南僑 2023 年營收達 226.8 億元，年增 10.74%，其中由南僑控有生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，其中並以冰品的營收成長幅度最大 ，目前股本 7 億元的皇家可口公司 2023 年稅後純益約 3.5 億元，每股純益達 3.6 元。皇家可口公司此一營業規模也足以向資本市場邁進，一旦 IPO 案獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。

同時，皇家可口公司目前手中持有約 4.6 萬張的南僑股權，持股比例約 18%。而南僑對皇家可口公司目前持股比重達 99.65%%，將釋出股權至低於 70%，以符合 IPO 的規定。