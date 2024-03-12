臻鼎沈慶芳：景氣如大病初癒今年成長溫和 看好2025年爆發力

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 18:27

PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (12) 日召開法說會，公布 2023 年營收 1513.98 億元，稅後純益 61.89 億元，年減 56.41%，每股純益 6.55 元，至於 2024 年的市場景氣看法，董事長沈慶芳說，今年市場景氣如大病初癒後的溫和成長，看好 2025 年爲爆發力強的一年。

同時，沈慶芳指出，2024 年在載板事業的產能利用率提高之下，載板事業部門可望轉虧爲盈，同時，就整體臻鼎 - KY 的營運而言，2024 年單季不會虧損的出現。

臻鼎 - KY2023 年第四季營收 543.96 億元，歸屬母公司淨利為 35.04 億元，每股盈餘為新台幣 3.71 元。全年達營收 1,513.98 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 61.89 億元，每股純益為 6.55 元。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳表示，2023 年受到全球消費性電子需求不振影響，臻鼎營收自 2017 年以來首度年減，但受惠 One ZDT 策略奏效，產品組合分散至多元應用，營收年減幅度為 11.6%，優於產業平均年減 15%。

沈慶芳指出，公司預期 2024 年消費性電子出貨將溫和復甦，同時其他多元應用，包含 IC 載板、伺服器與車載營收皆目標雙位數成長，看好整體營收表現溫和成長。公司持續專注耕耘高階 PCB 需求，在今年產品組合結構進一步優化後，明年將迎來加速增長。

臻鼎 - KY2024 年第四季營收為 543.96 億元，季增 29.8%，年增 2.8%，站上全年高峰，包含行動通訊、車載 / 伺服器 / 基地台及 IC 載板皆同步實現雙位數季增與年增。在營收回溫、產能利用率維持高檔之下，第四季毛利率 21.5%，較前一季增加 1 個百分點，符合傳統旺季表現。營業利益率為 11.5%，較前一季增加 3.0 個百分點。

沈董慶芳強調，2023 年合併營收雖受大環境影響呈現年減，但臻鼎在伺服器 (含 AI 伺服器) 和車載領域長期耕耘獲得客戶認可，兩大領域新增客戶推升車載 / 伺服器 / 基地台相關營收在 2023 年逆勢年增 19%。隨著 ADAS、車用電池、自駕網域控制相關的高階車載板出貨陸續放量，同時 AI 伺服器核心主板也通過客戶認證，臻鼎預期未來五年車載與伺服器相關營收之年複合成長率都將達雙位數。

展望 2024 年，沈董事長預期臻鼎的 IC 載板業務將迎來顯著成長，其中 BT 載板產能利用率在去年第四季已回升至超過 70%，優於先前預期，今年產能利用率將進一步提升至超過 80%，並可望轉虧為盈。ABF 載板方面，臻鼎積極布局 AI 及車載相關客戶，陸續通過客戶認證及量產，預期營收與產能利用率可望逐季走高。