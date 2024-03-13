李強政府工作報告沒提「和平統一」 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 11:09

日前中國國務院總理李強在宣讀政府工作報告時只強調要「堅定不移推進祖國統一大業」，未提「和平統一」，引發外界關注北京對台立場是否出現變化，對此國台辦表示，和平統一是實現兩岸統一的最佳方式。

據《澎湃新聞》報導，國台辦發言人陳斌華周三（13 日）表示：「『和平統一，一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

不過，陳斌華也強調，絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

陳斌華說，目前台海形勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局勾連外部勢力，不斷謀「獨」挑釁。北京有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

今年李強在政府工作報告中指出，要「堅持『一個中國』原則和『九二共識』」，未提及「和平統一」。