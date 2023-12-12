〈稅收統計〉前11月稅收3.28兆元達標 財部：全年超徵上看3800億元

財政部今 (12) 日公布 11 月全國賦稅收入統計，11 月實徵淨額 2653 億元，年增 4.6%，累計前 11 月實徵淨額 3 兆 2877 億元，年增 6.8%，占累計分配預算數 112.7%，占全年預算數 107.1%，提前達成年度目標，超出 2175 億元。

財政部指出，相較去年同期，前 11 月實徵淨額以綜合所得稅增加 1011 億元最多，證交稅也呈現連 7 紅，累計前 11 月實徵淨額創歷年同期次高，預估今年全國稅收可望超過預算數 3600 至 3800 億元，其中，中央政府超出預算數約 2700 至 2900 億元。

從主要稅目變動來看，財政部指出，11 月以營業稅 (含金融業營業稅) 增加最多，實徵淨額 1062 億元，年增 84 億元、8.6%；累計前 11 月實徵淨額 5634 億元，年增 296 億元、5.5%，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及電子零組件、礦產品及化學品等進口稅額減少之交互影響所致。

至於與股市密切相關的證交稅，由於 11 月及累計前 11 月上市櫃股票平均每日成交值為 3470 億元、3322 億元，年增 27.1%、13.6%，帶動 11 月證交稅實徵淨額 177 億元，較去年同月增加 38 億元、27.5%，呈現連續 7 個月正成長；累計前 11 月實徵淨額 1776 億元，年增 162 億元、10%。

根據統計，11 月綜合所得稅實徵淨額 267 億元，較去年同月增加 38 億元、16.7%，主因利息所得扣繳稅款增加。11 月營利事業所得稅實徵淨額 67 億元，較去年同月減少 11 億元、-14%，主因退稅增加。

累計前 11 月實徵淨額與去年同期比較，其中以綜合所得稅增加 1011 億元、營利事業所得稅增加 514 億元、營業稅增加 296 億元較多，而土地增值稅則減少 173 億元。