材料-KY業績靚 去年12月、Q4及2023年營收同創新高

材料 - KY(4763-TW) 在絲束產品仍有在銷售價量上的優勢，公司今 (5) 日公布最新營收資訊，2023 年 12 月營收以 13.51 億元續創新高，月增 8.57%，年增 2.36 倍，已連續 4 個月營收站穩在 12 億元之上，累計 2023 年全年營收 110.26 億元，年增 1.58 倍，同時，在今年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年。

材料 - KY 在 2023 年第四季營收 38.37 億元，就單季營收金額來看，在出貨價量同步增長之下，單季已遠遠 2021 年全年營收的 27.15 億元，第四季營收 38.37 億元，季增 17.64%，年增 2.12 倍。

材料 - KY 在 2023 年前三季營收 71.89 億元，毛利率 59.9%，年增 1.78 個百分點，前三季稅後純益 32.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 39.63 元。

展望 2024 年，材料 - KY 指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另材料 - KY 也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度良好，2024 年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年，且 2024 年有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

就產能規劃方面，材料 - KY 指出，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 3 萬 5,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，目前正按部就班去進行，包含與四大菸草公司之一或當地第一大菸廠洽談合資方式。