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鉅亨速報

盤後速報 - 禾聯碩(5283)下週(3月19日)除息4元，預估參考價112.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 17:05

禾聯碩(5283-TW)下週(3月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(3月12日)收盤價116.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

禾聯碩(5283-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子零組件製造業、電器批發業及其他等相關產業。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數上漲2.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/19 116.00 4.0 3.45% 0.0
2023/08/31 114.5 4.0 3.49% 0.0
2023/03/16 112.0 4.0 3.57% 0.0
2022/09/02 112.0 4.0 3.57% 0.0
2022/03/17 120.0 4.0 3.33% 0.0

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