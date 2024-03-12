盤後速報 - 禾聯碩(5283)下週(3月19日)除息4元，預估參考價112.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 17:05
禾聯碩(5283-TW)下週(3月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(3月12日)收盤價116.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
禾聯碩(5283-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子零組件製造業、電器批發業及其他等相關產業。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數上漲2.18%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/19
|116.00
|4.0
|3.45%
|0.0
|2023/08/31
|114.5
|4.0
|3.49%
|0.0
|2023/03/16
|112.0
|4.0
|3.57%
|0.0
|2022/09/02
|112.0
|4.0
|3.57%
|0.0
|2022/03/17
|120.0
|4.0
|3.33%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇