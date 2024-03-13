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鉅亨速報

盤後速報 - 力泰(5520)下週(3月20日)除息4.6元，預估參考價75.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 17:05

力泰(5520-TW)下週(3月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。

以今日(3月13日)收盤價80.10元計算，預估參考價為75.5元，息值合計為4.6元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

力泰(5520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。近5日股價上漲1.25%，櫃買市場加權指數下跌0.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/20 80.10 4.6 5.74% 0.0
2023/04/14 61.1 3.95 6.46% 0.0
2022/04/14 61.5 3.9 6.34% 0.0
2021/06/18 54.1 3.55 6.56% 0.0
2020/07/02 38.65 1.85 4.79% 0.0

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