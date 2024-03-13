盤後速報 - 力泰(5520)下週(3月20日)除息4.6元，預估參考價75.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 17:05
力泰(5520-TW)下週(3月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。
以今日(3月13日)收盤價80.10元計算，預估參考價為75.5元，息值合計為4.6元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
力泰(5520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。近5日股價上漲1.25%，櫃買市場加權指數下跌0.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/20
|80.10
|4.6
|5.74%
|0.0
|2023/04/14
|61.1
|3.95
|6.46%
|0.0
|2022/04/14
|61.5
|3.9
|6.34%
|0.0
|2021/06/18
|54.1
|3.55
|6.56%
|0.0
|2020/07/02
|38.65
|1.85
|4.79%
|0.0
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