〈禾聯新品發表會〉空調產品線完整+電視銷量增 明年營運拚重回成長

禾聯碩 (5283-TW) 今 (14) 日舉行新品發表會，展望明年，總經理林欽宏認為，雖然明年整體景氣仍不理想、成本壓力不小，不過隨著空調產品線完整，加上電視與小家電銷量有望提升，明年營運拚重回成長。

林欽宏表示，明年挑戰多包含景氣保守看待、選舉多少會影響消費市場，此外，疫情後整體銷售量趨緩，尤其電視銷量這幾年銷售量緩步下滑。

禾聯碩明年仍力拚重回成長，看好在子品牌加入新產品，集團產品線完整，其中，代理夏普的家電產品重新定位後，從高階品牌朝向本土品牌，明年會有不錯成長；電視新品預期陸續上市後，明年出貨量也會比今年好。

林欽宏指出，台灣空調銷售量一年約 200 萬台，禾聯碩年銷售量約 20 萬台是國產市占最高的業者，預期明年空調銷售量有望比今年好，但難以看到大幅度增長。

整體來看，禾聯碩年今受到景氣衝擊，第四季會與去年同期持平，全年則會較去年衰退；明年則在電視、空調、小家電產品銷量增加下，力拚重回賺一股本。

至於產品價格方面，林欽宏表示，目前原物料價格都已經反映在售價上，不過還有人工成本、新台幣貶值等壓力，是否會率先調漲價格還要看市場狀況。

禾聯碩 11 月營收 3.88 億元，月增 0.51%、年增 2.3%；前 11 月營收 55.95 億元，年減 10.44%。