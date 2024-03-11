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鉅亨速報

盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)下週(3月18日)除息2元，預估參考價122.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 17:05

鈺齊-KY(9802-TW)下週(3月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(3月11日)收盤價124.00元計算，預估參考價為122.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺齊-KY(9802-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動鞋及戶外鞋之代工生產、銷售。近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數上漲4.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/18 124.00 2.0 1.61% 0.0
2023/09/14 139.5 5.99182 4.3% 0.0
2023/03/16 130.0 1.198 0.92% 0.0
2022/09/15 201.5 2.9408 1.46% 0.0
2022/03/15 109.0 1.23 1.13% 0.0

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