盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)下週(3月18日)除息2元，預估參考價122.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 17:05
鈺齊-KY(9802-TW)下週(3月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(3月11日)收盤價124.00元計算，預估參考價為122.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺齊-KY(9802-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動鞋及戶外鞋之代工生產、銷售。近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數上漲4.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/18
|124.00
|2.0
|1.61%
|0.0
|2023/09/14
|139.5
|5.99182
|4.3%
|0.0
|2023/03/16
|130.0
|1.198
|0.92%
|0.0
|2022/09/15
|201.5
|2.9408
|1.46%
|0.0
|2022/03/15
|109.0
|1.23
|1.13%
|0.0
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