阿里大文娛公布「港藝振興計畫」 四大領域投入50億港元

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 12:00

在香港文體旅局、中央政府駐港聯絡辦宣文部、國家廣電總局港澳台辦公室、國家電影局、上海市廣電局的見證下，阿里大文娛發布「港藝振興計畫」，表示未來五年將在香港劇集、電影、演出及青年人才培養四大領域投入不低於 50 億港元的資金。

據《中國經濟網》報導，阿里大文娛董事長樊路遠表示，希望與香港文化娛樂界展開深度合作，「讓『港風』吹遍全球，讓『港星』閃耀世界」。

阿里影業也發布題材多元、類型多樣、陣容強大的港片項目。

在「港藝振興計畫」新港片片單發布環節，阿里影業攜手天下一集團、英皇電影、新麗電影、安樂電影、寰亞電影、MM2、歡喜傳媒、寰宇電影、笨小孩影業、無限自在、淘夢影業、國帆影業等電影公司依次發布了《守闕者》、《破 · 地獄》、《海關戰線》、《等待黎明》、《冒名頂替》、《年少日記》、《笑傲江湖》、《無名火》、《無間之戰 2》、《黑白潛行 2》、《驅魔龍族馬小玲》等影片，展現豐富多元的港片內容儲備。

阿里影業總裁李捷在現場表示，阿里影業已受邀加入香港影業協會、香港電影商協會。阿里影業全球第二總部也將正式在香港落腳。

在電影人才培養方面，阿里影業將在香港延續阿里大文娛的「海納國際青年導演發展計畫」，與香港浸會大學電影學院達成五年戰略合作，為 20 位優秀青年電影人提供獎學金。