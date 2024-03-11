搶搭高利末班車 滙豐銀美澳雙幣3個月期定存年息衝7%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 14:39

美國聯準會主席鮑爾日前釋出鴿派訊號，有信心降息不遠了，為搶搭高利率末班車行情，滙豐 (台灣) 商業銀行今 (11) 日宣布，提供新加入的私人銀行與卓越理財客戶提供美澳雙幣優利定存活動，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存，便可享 3 個月最高年息 7% 的尊榮禮遇。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，美金是國人最愛持有的第一大外幣，同時還觀察到澳幣需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近 12 年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。

黃至弘指出，滙豐銀行領先市場推出美澳雙幣 7% 優利定存活動，搭配滙豐客戶獨享的環球優勢與家庭連結支援，能為客戶提供最可靠也極富彈性的金融服務。

即日起至 2024 年 6 月 30 日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有 3 個月天期 7% 年息的優利。